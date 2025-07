Após demissão da Globo, Renato Aragão diz querer 'morrer trabalhando'

© <p>Globo/João Cotta</p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo fora da TV após o fim do contrato com a Globo, Renato Aragão, 90, revelou que seu desejo é "morrer trabalhando".

Aragão disse que pensa em formas de voltar a produzir. "Minha dúvida é como vou começar a trabalhar de novo. Eu quero trabalhar, quero morrer trabalhando", declarou em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

Humorista também negou que tenha mágoas pela forma como deixou a Globo. "Fui muito feliz [na emissora], me trouxe alegria por muitos anos. Tiro meu chapéu para a TV Globo porque gosto muito dela".

Ele também agradeceu ao público pelo carinho e destacou que, ao longo de sua trajetória, não teve "nenhum" momento "difícil ou desanimador" na carreira. "Entrei para trabalhar e nunca mais parei. Me formei advogado, mas não era minha cabeça, que estava em fazer graça, brincadeira, sem ofender ninguém. Nada de mentira, só verdade. Obrigado a todos que me receberam em suas casas com muita alegria".

Renato Aragão saiu da Globo em 2020. A emissora, que nos últimos anos mudou sua forma de contratação, decidiu não renovar o contrato com o humorista, que foi seu funcionário fixo ao longo de 44 anos. No canal, Renato fez diversos programas com o personagem Didi Mocó e foi embaixador do projeto Criança Esperança.