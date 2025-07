Ozzy Osbourne terá cortejo fúnebre por Birmingham, cidade em que nasceu

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vida e obra de Ozzy Osbourne, astro do heavy metal morto na última terça (22), será celebrada em um cortejo fúnebre pela sua cidade natal, Birmingham, no Reino Unido. A procissão para fãs e admiradores do ex-líder do Black Sabbath ocorre nesta quarta-feira (30) e será seguida por uma cerimônia íntima para familiares e amigos.

O corpo do "príncipe das trevas" será carregado pelas ruas de Birmingham em carro fúnebre, passando por pontos relacionados à trajetória do Black Sabbath, como o banco e a ponte em que fãs deixam flores e prestam homenagens ao artista desde sua morte.

O destino do carro é a Broad Street, um centro de diversão noturna da cidade. A banda local Bostin Brass acompanhará o trajeto com música.

Osbourne realizou seu último show, "Back to the Beginning", em Birmingham, no início deste mês. O espetáculo revisitou a trajetória do artista e também contou com membros dos grupos Metallica e Aerosmith.

"Ele colocou Birmingham no mapa. Ele colocou Aston [bairro em que Osbourne nasceu] no mapa", afirmou o prefeito da cidade, Zafar Iqbal, à BBC. O artista também havia recebido a medalha de Liberdade da Cidade em 30 de junho, ao lado de seus colegas do Black Sabbath.

Outras homenagens a Osbourne também estão disponíveis no Museu e Galeria de Arte de Birmingham, que conta com um livro de condolências, na exibição Ozzy Osbourne Herói da Classe Trabalhadora, inaugurada em julho por sua viúva, Sharon Osbourne, e o bar The Crown, onde Black Sabbath tocou pela primeira vez, em 1968.