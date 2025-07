Nicole Kidman solicita permissão para morar em Portugal e busca casarão

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao que tudo indica, em breve a atriz Nicole Kidman, 58, poderá viver em Portugal. A artista australiana nascida nos Estados Unidos, que atualmente vive em Nashville, entrou com pedido de residência no país europeu.

Segundo o New York Post, a atriz vencedora do Oscar dá a entender que pretende passar mais tempo no país após enregar a papelada à Agência para a Integração, Migração e Asilo há alguns dias.

Marido dela, o cantor Keith Urban, 57, tem uma série de shows pelo mundo em plena turnê, o que o impossibilitou de assinar a documentação junto à amada.

Recentemente, ela foi vista saindo de um jatinho particular na região de Cascais, nos arredores de Lisboa.

Segundo o site português SIC, a visita está relacionada à compra de uma casa em Melides, no empreendimento de luxo Costa Terra Golf & Ocean Club. O local é adorado por outras celebridades como a modelo Paris Hilton e George Clooney. Por lá, os lotes partem de R$ 19 milhões e ficam reunidos em 200 hectares de natureza preservada.

Nicole e Keith já possuem um imóvel em Portugal, no bairro do Parque das Nações, em Lisboa.