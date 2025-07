MC Livinho diz que está internado em UTI após acidente

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - MC Livinho, 30, afirmou ter sido internado em UTI após sofrer um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (29).

"Já fiz tomografia, radiografia e me colocaram na UTI. Estou em estado de observação e perfurei o pulmão. Tiro disso a lição de que Deus é maravilhoso, é mil grau, e me deu a oportunidade de viver, criar meu filho", disse MC Livinho.

Cantor garantiu que está bem após o acidente. "Fui derrubado, e depois ele (motorista) me ajudou, deitei na calçada e cuspi sangue. Chegaram os bombeiros, prestaram socorro e a ambulância me trouxe para o hospital", detalhou o artista em vídeo divulgado nos stories do Instagram.

Livinho também divulgou a foto de um suposto laudo médico. O documento apontou focos discretos de enfisema na região da clavícula., além da realização de suturas na mão direita. "Internação na UTI aos cuidados do setor de cirurgia torácica", apontou o texto.

Artista mostrou diferentes registros feitos após o acidente. Em uma sequência de fotos e vídeos, ele aparece deitado na calçada ao lado de sua moto. Ele também mostrou o sangue em um de seus dedos, e também tirou foto do momento em que teria sido carregado de maca pelos bombeiros.

O UOL entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública. A reportagem será atualizada caso se manifestem oficialmente sobre o caso. Livinho não informou em qual hospital está sendo atendido. A equipe do cantor também foi procurada.