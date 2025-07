Billie Eilish é acusada de racismo por fala que fez durante show na Irlanda

© <strong>Arturo Holmes/Getty Images</strong>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Billie Eilish se tornou alvo de controvérsia por uma fala durante o show que realizou no último sábado (26), na Irlanda. Enquanto interagia com o público, a cantora destacou sua conexão com o país europeu, mas a declaração gerou uma série de reações negativas nas redes sociais.

"Sabe, é muito legal estar aqui porque eu sou irlandesa. Todo mundo aqui se parece muito comigo, tipo, muito, muito, muito, muito, muito brancos. Enfim", disse a artista durante apresentação da turnê "Hit Me Hard and Soft".

O Brasil, onde Eilish se apresentaria em setembro, se destaca entre os países responsáveis pela viralização do comentário, que muitos interpretaram como racista. Os fãs brasileiros também resgataram o recente cancelamento do show que a cantora faria no país.

"É muito estranho você cancelar um show promissor em um país miscigenado como o Brasil e soltar uma dessa logo depois", comentou o perfil @AcervoCharts no X, por exemplo, questionando a relação entre a fala de Eilish e o cancelamento em um país reconhecido por sua diversidade étnica.

Outros usuários ironizaram a situação e compartilharam memes sobre a cantora. Até o momento, a artista não se pronunciou sobre o episódio.

Segundo o portal Leo Dias, Eilish cancelou a sua vinda ao Brasil por desentendimentos relacionados à infraestrutura. A organização do show considerou realizá-lo no estádio Morumbis, mas a dimensão do espaço teria desagrado a artista, que teria preferência por estruturas menores.