Morre Paul Mario Day, primeiro vocalista do Iron Maiden, aos 69 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor inglês Paul Mario Day, conhecido por ter sido o primeiro vocalista do Iron Maiden, morreu aos 69 anos. A notícia foi divulgada nesta terça-feira (29) pelo guitarrista Andy Scott, da banda Sweet, nas redes sociais. Embora a causa oficial da morte não tenha sido informada, era pública a informação de que Day enfrentava um câncer em estágio avançado.

O artista integrou o Iron Maiden entre dezembro de 1975 e outubro de 1976, quando foi dispensado por falta de experiência. Mesmo com a breve passagem, ficou marcado como o primeiro vocalista da banda fundada pelo baixista Steve Harris. Ao contrário de outros músicos que passaram pelo grupo em sua fase inicial, Day conseguiu manter uma carreira ativa na música.

Nos anos 1980, participou de formações relevantes no heavy metal e no hard rock britânico, como as bandas More -com quem gravou três álbuns e se apresentou no Monsters of Rock, em Donington, em 1981– e Wildfire. Em 1985, se juntou à nova formação do Sweet, comandada por Scott e Mick Tucker, permanecendo até 1989. O grupo teve boa recepção na Europa e Austrália, com turnês esgotadas e o lançamento do disco e DVD ao vivo "Live at the Marquee", que teve destaque em paradas internacionais.

"Quando Paul chegou para a audição, não procuramos mais. Sua performance vocal resistiu ao teste do tempo", escreveu Andy Scott. "Ele faleceu em paz em casa, na Austrália. Minhas mais profundas condolências à esposa Cecily, à família e aos amigos. Um dia triste para todos os fãs do Sweet."

Paul Di'Anno, que morreu ano passado, não foi o vocalista original do Iron Maiden. Além de Day, Dennis Wilcock foi outro ocupante do posto.