Record News tem sinal 'invadido' e exibe vídeo com mensagem assustadora

Na noite desta terça-feira (29), o sinal do programa 'News 19 Horas', transmitido pela Record News na internet, foi interrompido e uma mensagem misteriosa surgiu com recorte de diversas imagens.

No vídeo surgiram mensagens como "você verá coisas tão belas", seguida da imagem em preto e branco de um homem, e "Porque você odeia?", "você está doente", "O que se esconde em sua mente?" com números e rostos aparecendo na transmissão no YouTube. Até o momento, não há confirmação de que houve ataque cibernético.

Em nota, a rede Record informou que está investigando o caso e que a interrupção do sinal aconteceu apenas no YouTube: "A Record News identificou uma falha na transmissão no YouTube durante o telejornal “News 19” dessa terça-feira (29). Nosso time de TI está trabalhando para descobrir a origem do problema e também estamos em contato com a equipe do YouTube para entender o ocorrido. A falha se deu somente no sinal do YouTube. As demais transmissões, inclusive o sinal de TV aberta e PayTV, não foram afetadas."

Que bizarro! A transmissão da Record no YouTube foi interrompida por mensagens muito estranhas. Aconteceu na noite desta segunda-feira (29). A emissora ainda não se pronunciou oficialmente sobre o fato. pic.twitter.com/8P5a3tiz0t — Fernanda Salles (@reportersalles) July 30, 2025

No 'X', internautas comentaram o assunto e disseram que as mensagens são assustadoras: "Agora fiquei com medo de dormir aqui sozinha. Não sei pra que fui abri o celular uma hora dessa", "Parece coisa da Deepweb, bem zoado isso aí credo" e "Não vou conseguir dormir com essas imagens", foram alguns comentários.