© <p>Getty Images</p>

Tensões no ambiente de trabalho são comuns. Para a maioria de nós, é uma realidade diária que as pessoas com quem trabalhamos não são necessariamente as mesmas que escolheríamos como amigos. Os sets de filmagem de Hollywood não são exceção. Aliás, há quem diga que, como focos de energia criativa, os bastidores das gravações são o ambiente perfeito para desentendimentos profissionais.

Confira esta galeria com algumas das brigas mais notórias entre atores e diretores.