Oprah nega ter fechado estrada particular durante tsunami no Havaí

© Getty Images

Na manhã desta quarta-feira (30), a apresentadora Oprah Winfrey decidiu rebater acusações de que teria fechado sua estrada particular fechada após alertas de tsunami no Havaí. Tsumanis atingiram a Rússia e Japão após forte terremoto de magnitude 8,8 e geraram alertas para o Havaí, Alasca, Canadá e Equador.

Internautas apontaram que muitas estradas do Havaí estavam congestionadas com pessoas fugindo da costa para chegar a terrenos mais altos, no entanto uma passagem particular de propriedade de Oprah teria sido fechada.

Em uma declaração a Newsweek , um porta-voz da apresentadora rebateu as acusações: "Assim que ouvimos os alertas de tsunami, contatamos as autoridades locais e a FEMA para garantir que a estrada fosse liberada. Quaisquer relatos em contrário são falsos."

Vale lembrar que Oprah mora no Havaí há mais de 15 anos e é proprietária de mais de 8 km2. A apresentadora é dona de uma fazenda localizada na encosta de um vulcão adormecido chamado Haleakalā. A artista tem uma estrada particular na ilha, mas é conhecida por abri-la em tempos de crise, inclusive em 2019 e 2023, quando a abriu para ajudar pessoas a escapar de incêndios florestais.