Namorada faz post após cantor presentear Virginia com caminhão de flores

A influenciadora Duda Kropf usou os Stories do Instagram, nesta terça-feira (29), para comentar a repercussão envolvendo o presente que o namorado, o cantor Felipe Amorim, enviou à também influenciadora Virginia Fonseca: um caminhão repleto de flores.

A surpresa, que chamou atenção nas redes sociais, foi compartilhada por Virginia em seu perfil, com a legenda trazendo um trecho da música Eu Vou na Sua Casa, de Felipe Amorim em parceria com Vitão e BIN: "Eu te trouxe rosas, todas perfumadas e você é a mais cheirosa", diz a canção.

Com a repercussão do gesto, Duda decidiu se manifestar. Segundo ela, a internet interpretou a situação de forma equivocada, criando polêmicas e rivalidades sem fundamento. "A internet está doente, pelo amor de Deus. Vamos deixar de ser inseguro, poxa. Nem tudo é rivalidade, nem tudo é relacionamento", escreveu a influenciadora.

Duda também explicou como surgiu a ideia do presente. De acordo com ela, Felipe Amorim queria agradecer a influenciadora pelo apoio que vinha dando à música nas redes sociais. "Gente, mas vocês são muito doidos, né. A internet está problematizando, criando uma rivalidade que não faz o menor sentido. Ele veio me perguntar: 'Virginia está postando muito a música, o que posso fazer pra agradecer?'”, contou Duda.

A ideia do caminhão de flores, segundo Duda, partiu dela mesma. “E ele fez uma ação pra entregar rosas, saiu na casa do Didi, da Pocah lá no Rio", explicou. "Você não vai entregar só uma rosinha pra Virginia. Entrega um caminhão’. E ele levou a sério e entregou um caminhão [risos]. E é isso, pô. Pra qualquer cantor, uma influenciadora como Virginia postar a música, e o tanto que está postando, eu fico é feliz por ele. E por ela, por estar divulgando tanto a música dele, a ponto de postar todos os dias”, completou.

O presente não foi simples: o buquê enviado foi composto por 200 rosas colombianas, com valor estimado em R$ 2.051,00. Já o caminhão gigante usado na entrega custa cerca de R$ 2.190,00. De acordo com informações obtidas pela revista Quem, a apresentação com o caminhão não está disponível para venda online, sendo necessário realizar o pedido por telefone.

Segundo uma funcionária da floricultura, a ação dura cerca de dois minutos, e as flores não ficam com quem recebe o presente. O envio das flores foi uma forma encontrada por Felipe Amorim para agradecer Virginia pelo destaque dado à canção em suas redes sociais. “Gostou? Só um presentinho de agradecimento por ter viciado todo mundo”, comentou o cantor em resposta ao post da influenciadora.

