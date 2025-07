Morre Leandro Abusado, funkeiro do hit 'Aqui no Baile do Egito', aos 40 anos

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Leandro Rogério Pereira Gama, que se tornou conhecido como Leandro Abusado, morreu aos 40 anos, nesta segunda-feira (28). A informação foi confirmada pela equipe do artista no perfil dele no Instagram.

"É com profundo pesar que anunciamos o falecimento do nosso amigo Leandro", diz a publicação. "Nossas condolências aos familiares e amigos por essa perda irreparável." O cantor estava internado para tratar a síndrome de Fournier, uma infecção grave na região perineal, entre o ânus e os órgãos genitais.

O cantor se tornou conhecido nos anos 2000 e voltou a chamar atenção recentemente com a música "Aqui no Baile do Egito", que viralizou nas redes sociais.

No começo da carreira, ele se notabilizou por se apresentar ao lado da cantora Maya na Furacão 2000, baile funk famoso no Rio de Janeiro.