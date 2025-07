Roberta Miranda reage a invasão de palco com empurrão e chute

© Reprodução / YouTube

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A cantora Roberta Miranda, 68, se envolveu em uma confusão durante apresentação no Camp Fest, em Campos Sales, no interior do Ceará. Na noite de terça-feira (29), a artista foi filmada empurrando e chutando um homem que subiu ao palco sem autorização. A cena foi registrada por um fã da plateia.

Roberta era a atração principal na festa de comemoração dos 126 anos do município, localizado na região do Cariri, que contou também com shows de nomes como Zé Cantor, Samyra Show e Shirley Carvalhaes.

Nas imagens, a cantora aparece abraçando uma fã no palco quando, simultaneamente, um homem também invade o espaço. Enquanto é contido por um integrante da equipe de segurança do show, ele acaba trombando com a artista, que se assusta e reage com empurrões e um chute na perna do invasor.

Após o episódio, Roberta Miranda deixou o palco sem se despedir do público. Procurada pela reportagem, a assessoria da cantora não respondeu.

Leia Também: Namorada faz post após cantor presentear Virginia com caminhão de flores