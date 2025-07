Fernanda Montenegro participará de série médica da Globoplay

© AgNews

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernanda Montenegro voltará a fazer série em uma produção da Globoplay baseada na rotina de profissionais do Samu. A atriz, cujo último papel em uma série foi em "Amor e Sorte", de 2020, participará de um episódio da obra dando vida a uma idosa que mora com a filha, personagem de Yara de Novaes.

O projeto, que ainda está na fase inicial, foi criado por dois profissionais próximos da atriz; o filho dela, Claudio Torres, e o genro, Andrucha Waddington. O projeto também foi criado por Marcio Maranhão, médico que é autor do livro que inspirou a série "Sob pressão".

Recentemente, a atriz viajou por cidades brasileiras apresentando as peças "Fernanda Montenegro em Nelson Rodrigues por Ele Mesmo" e "Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir"

Em "Fernanda Montenegro em Nelson Rodrigues por Ele Mesmo", apresentada aos sábados, a atriz costurou a coletânea de entrevistas e depoimentos do dramaturgo publicados no livro de Sônia Rodrigues.

Já a leitura de Beauvoir celebrou os 80 anos de carreira de Montenegro e se baseou na obra da filósofa sobre últimos anos de vida de Jean-Paul Sartre, seu marido.