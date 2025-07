Justin Trudeau e Katy Perry são vistos juntos em show no Canadá

© Getty Images

O ex-primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, foi flagrado curtindo o show da cantora Katy Perry no Centre Bell, em Montreal, na noite de quarta-feira (30). Com uma camiseta preta e calça no mesmo tom, Trudeau, de 53 anos, foi registrado em vídeos nas redes sociais entre o público, aparentando estar animado com a apresentação da artista.



Justin Trudeau at the Katy Perry Concert in Montreal

A presença de Trudeau no show alimentou rumores sobre uma possível aproximação com a cantora pop, especialmente após os dois terem sido vistos juntos em outras ocasiões recentes. Na segunda-feira (28), Katy e Trudeau foram fotografados caminhando juntos com um cachorro em um parque na cidade. Mais tarde, foram flagrados jantando no restaurante Le Violon, onde, segundo um funcionário ouvido pela revista People, “pareciam muito à vontade e tiveram uma noite fantástica”.

“Eles foram muito simpáticos com a equipe e agradeceram pessoalmente ao chef Danny Smiles na cozinha”, disse o representante do restaurante.

A movimentação em torno do suposto novo casal acontece pouco depois de Katy Perry anunciar oficialmente a separação de Orlando Bloom. No início de julho, os representantes do ex-casal divulgaram um comunicado informando que ambos vinham transformando sua relação para priorizar a criação da filha, Daisy Dove, de 4 anos.

“Eles continuarão a ser vistos juntos como uma família, já que a prioridade de ambos é — e será sempre — criar a filha com amor, estabilidade e respeito mútuo”, dizia a nota. Bloom também é pai de Flynn, de 14 anos, fruto de seu relacionamento anterior com a modelo Miranda Kerr.

Até o momento, nem Perry nem Trudeau comentaram publicamente sobre a natureza da relação.