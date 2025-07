Roberta Miranda reage a invasão no palco com empurrão e chute em homem

© Reprodução- Facebook

Durante uma apresentação no município de Campos Sales, no interior do Ceará, a cantora Roberta Miranda protagonizou um episódio de confusão ao reagir com um empurrão e um chute contra um homem que subiu no palco sem autorização. O incidente ocorreu na noite de terça-feira (29), durante o Camp Fest, evento que celebrou os 126 anos da cidade localizada na região do Cariri. A ação foi registrada em vídeo por um fã na plateia.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver Roberta Miranda abraçando uma fã sobre o palco quando, de forma repentina, o homem invade a área e se aproxima da cantora, mesmo sendo contido por um integrante da equipe de segurança. O invasor acaba trombando na artista, que, visivelmente assustada, reage fisicamente para afastá-lo. Logo em seguida, ela deixa o palco sem se despedir do público.

VAI DISPUTAR MMA? ROBERTA MIRANDA FILMADA DANDO EMPURRÃO E CHUTE EM UM HOMEM DURANTE SHOW NO CAMP FEST, EVENTO DE 126 ANOS DE CAMPOS SALES, NO CEARÁ.

Roberta abraça outra fã que subiu ao palco. No mesmo momento, um homem também subiu. E daí o empurrão. pic.twitter.com/JAPSwwaxjY — Donizete Arruda (@donizetearruda7) July 31, 2025

Em nota, o escritório Canto Livre Produções Artísticas, que representa Roberta Miranda, afirmou que a artista agiu em um reflexo de defesa diante da invasão. Segundo a assessoria, a cantora chegou a machucar a mão e os lábios no momento do impacto.

“Roberta Miranda estava demonstrando carinho ao público ao abraçar uma fã no palco, quando foi surpreendida por um homem que pulou de forma inesperada. Assustada, quase caiu e teve ferimentos leves, o que resultou em sua reação instintiva de defesa”, diz o comunicado.

A produção também lamentou o ocorrido e ressaltou que "a cantora jamais teria a intenção de desrespeitar um fã". A Polícia Militar, que estava presente no local do evento, informou que não foi acionada para atender a ocorrência. O homem foi contido pela equipe de segurança privada contratada para o festival.