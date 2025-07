Polêmica! Zezé Di Camargo tenta beijar fã e vídeo viraliza

© Reprodução / Instagram

O cantor Zezé Di Camargo, de 62 anos, voltou a ser assunto nas redes sociais nesta quinta-feira (31), após a divulgação de um novo vídeo que mostra o artista tentando beijar uma fã nos bastidores de um show. As imagens, que rapidamente se espalharam pela internet, reacenderam as discussões em torno do comportamento do sertanejo com admiradoras durante encontros após suas apresentações.

O caso ocorre poucos dias depois de outro vídeo viralizar nas redes, no qual Zezé aparece abraçando longamente uma fã, identificada por internautas como "gata", em seu camarim, também após um show. O gesto gerou críticas e comentários divididos entre o público.

O novo registro, que ganhou repercussão nesta quinta, mostra o cantor nos bastidores de uma apresentação se aproximando de uma mulher. Ele tenta beijá-la, em um momento que, segundo internautas, teria deixado a fã visivelmente surpresa. A gravação tem sido amplamente compartilhada, levantando debates sobre a conduta de artistas no contato com o público.

Além do novo vídeo, outro registro, gravado em maio, também veio à tona. Nele, Zezé aparece observando atentamente uma fã dentro de seu camarim. As imagens reforçaram os questionamentos nas redes sociais sobre a recorrência de atitudes semelhantes por parte do cantor em situações semelhantes.

Um dos episódios que mais repercutiram nos últimos dias envolve a estudante de Medicina Julyenne Ribeiro, natural de Minas Gerais. Ela postou um vídeo em que aparece no camarim de Zezé Di Camargo após o show que ele realizou no último domingo (27), em uma cidade mineira. Na gravação, os dois aparecem abraçados e conversando de forma próxima.

Segundo Julyenne, a aproximação partiu do próprio artista. "Ele mandou o segurança me chamar", revelou a jovem, em declarações que circularam em diversos perfis de notícias e fofocas nas redes sociais.

A estudante, que acabou ganhando notoriedade pela postagem, não deu mais detalhes sobre o encontro, mas a breve fala bastou para ampliar a repercussão nas redes e alimentar os comentários sobre a postura do cantor.

Os episódios recentes geraram reações mistas entre os fãs e o público em geral. Enquanto alguns internautas defendem o direito de Zezé de interagir com fãs em clima de descontração, outros criticam a postura e questionam os limites desse tipo de abordagem, principalmente quando há diferença de idade ou quando há dúvidas sobre o consentimento da interação.

Zezé Di Camargo, que há décadas se mantém como um dos nomes mais conhecidos da música sertaneja brasileira, ainda não se pronunciou oficialmente sobre os vídeos mais recentes. Até o momento, sua assessoria também não divulgou nenhuma nota sobre o assunto.

