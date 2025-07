Zé Felipe abre processo contra Virginia e pede divisão de bens milionária

© Instagram/Virgínia Fonseca

O cantor Zé Felipe entrou com uma ação judicial contra sua ex-esposa, a influenciadora digital Virginia Fonseca, na 6ª Vara da Família de Goiânia (GO), no último dia 24 de julho. No processo, ele solicita a divisão dos bens acumulados durante o casamento e requer uma investigação detalhada do patrimônio registrado em nome da ex-companheira.

A informação foi divulgada pela jornalista Fabíola Reipert e aponta que o cantor está pedindo, inclusive, a análise dos extratos bancários de Virginia. A ação tem como valor de causa aproximadamente R$ 200 milhões. Zé Felipe também solicita o bloqueio de metade desse montante.

De acordo com os autos, o artista alega que, ao longo dos cinco anos em que esteve casado com a influenciadora, não participou diretamente da administração de parte dos bens adquiridos por ela. Por isso, pede que a Justiça apure com rigor quais são os patrimônios atuais da ex-esposa e se houve omissão de ativos.

Entre os bens listados em nome de Virginia estão imóveis residenciais e comerciais, terrenos, uma aeronave e outros ativos financeiros. A influenciadora também é sócia de empresas e figura como uma das principais personalidades da internet no país, com forte atuação nas redes sociais e no setor de cosméticos.

Zé Felipe, por sua vez, também possui bens registrados em seu nome. Entre eles, estão uma chácara localizada em Goiânia, veículos e participações em negócios, incluindo cotas na empresa WePink, marca de cosméticos fundada por Virginia.

O pedido judicial ressalta que parte considerável do patrimônio do casal foi construído durante o período em que estiveram juntos, e por isso o cantor defende que tem direito à metade dos valores. Ainda segundo o processo, o cantor argumenta que a falta de transparência na administração dos bens por parte da influenciadora justifica a solicitação de auditoria financeira.

O casal, que se separou recentemente, viveu uma relação marcada por grande exposição pública, com frequentes aparições nas redes sociais e em campanhas de marketing conjuntas. A separação chamou atenção dos fãs e da imprensa, especialmente pela rápida ascensão profissional e financeira de ambos nos últimos anos.

Até o momento, Virginia Fonseca não se manifestou publicamente sobre o processo movido por Zé Felipe. Também não houve, por parte da influenciadora, resposta oficial por meio de sua assessoria de imprensa.

A Justiça ainda não tomou uma decisão sobre os pedidos feitos por Zé Felipe, como o bloqueio de parte dos bens. O caso segue em trâmite sob sigilo, e novas informações devem surgir conforme o andamento do processo.

