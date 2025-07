Após críticas, Timberlake assume doença: "Não digo para terem pena"

© Getty Images

Justin Timberlake compartilhou um desabafo emocionante no Instagram, no qual revelou ao público que sofre de uma doença que o limita no exercício da sua profissão. O artista, de 44 anos, foi diagnosticado com a doença de Lyme — uma infecção transmitida pela picada de carrapatos.

Em tom de despedida dos palcos, após realizar shows na França e na Romênia, o cantor contou aos fãs que nem sempre foi fácil estar no palco lidando com as limitações físicas que essa condição pode causar, mas mesmo assim escolheu continuar.

Essa revelação vem após duras críticas que o artista vinha recebendo. Em várias de suas apresentações, Justin optava por não cantar em determinados momentos, deixando que o público completasse suas músicas mais icônicas.

Além disso, alguns fãs chegaram a comentar nas redes sociais do cantor que os shows estavam abaixo das expectativas, apontando pouca interação e entrega da parte dele.

O desabafo sincero de Justin Timberlake

"Agora que esses dois anos incríveis estão chegando ao fim, queria escrever algo do fundo do meu coração. Não é fácil tentar colocar em palavras o turbilhão que é estar em turnê — mas vou tentar…

Tem sido a experiência mais divertida, emocionante, gratificante, fisicamente exigente e, às vezes, exaustiva. Faço isso há mais de 30 anos [...]

Como muitos de vocês sabem, sou uma pessoa bastante reservada. Mas quero dividir um pouco do que está acontecendo comigo.

[...] Tenho enfrentado alguns problemas de saúde e fui diagnosticado com a doença de Lyme — não falo isso para que sintam pena de mim — mas para esclarecer o que tenho enfrentado nos bastidores. [...] conviver com isso pode ser implacavelmente debilitante, tanto mental quanto fisicamente. Quando recebi o diagnóstico, fiquei em choque, mas pelo menos consegui entender por que estava no palco sentindo dores intensas nos nervos, fadiga extrema e enjoos."

Justin afirmou que, após o diagnóstico, chegou a pensar se deveria continuar fazendo shows, mas que está feliz por ter seguido em frente. Ao final do desabafo, ele agradeceu ao público, à equipe e à família pelo apoio e disse não saber ao certo como será seu futuro nos palcos. Em fevereiro deste ano, ele já havia cancelado uma apresentação alegando estar com gripe.

Justin Timberlake tem uma carreira artística extensa. Ele começou ainda criança no programa "Clube do Mickey", da Disney, ao lado de Britney Spears e Christina Aguilera. Mais tarde, integrou a boyband de enorme sucesso NSYNC. Quando o grupo chegou ao fim, Justin iniciou sua carreira solo, que foi marcada por muitos hits, além de atuar como ator em diversas produções.

Entre suas músicas mais famosas estão Cry Me a River, Bye Bye Bye, SexyBack e Mirrors.

Leia Também: Cantor gospel João Igor é baleado na zona oeste de SP