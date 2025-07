Edu Guedes volta à TV após cirurgia para retirada de tumor no pâncreas

© Reprodução

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O apresentador Edu Guedes, 51, volta ao ar na próxima terça-feira (5), no comando do programa Fica com a Gente, da RedeTV!. O retorno ao trabalho, menos de um mês após a cirurgia para remoção de um tumor no pâncreas, surpreendeu até os médicos. O chef passou por um procedimento que durou mais de seis horas e teve resultado positivo.

A atração será exibida ao vivo e diretamente dos estúdios da emissora, segundo informou o colunista Flávio Ricco. Recentemente, Edu afirmou estar seguindo à risca o tratamento. "Procuro fazer tudo com dedicação, e acredito que essa corrente positiva tem me fortalecido nesse processo de cura", disse, em referência ao carinho diário do público.

Ele contou que a descoberta do câncer aconteceu por acaso, após exames realizados em decorrência de uma crise de pedras nos rins. "Curiosamente, essas pedras, que pareciam um grande problema, acabaram sendo o que permitiu o diagnóstico precoce. O doutor Joaquim de Almeida investigou a fundo e optamos por duas intervenções: uma para os rins e outra, mais delicada", explicou.

A cirurgia considerada complexa pelos médicos foi realizada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, com o objetivo de impedir o avanço do tumor. "Estou me recuperando muito bem", concluiu Edu.

Leia Também: Após críticas, Timberlake assume doença: "Não digo para terem pena"