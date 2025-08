Amo o termo nepobaby, diz João Silva, filho de Faustão, que estreia no SBT

© Reprodução / Redes Sociais

ANA CLARA COTTECCO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador João Silva, 21, contou nesta quinta-feira (31) os primeiros detalhes de seu novo programa no SBT, que deve estrear no dia 9 de agosto, à meia-noite.

O Programa do João abre a programação de domingo da emissora e pretende apostar em uma proposta multiplataforma voltada a diferentes faixas etárias. "É um conteúdo para a família assistir junto", afirmou o apresentador.

Sob direção de Cris Gomes, que também estava presente no bate-papo com a imprensa, o programa será dividido em sete quadros. Um deles, o Duelo de Gerações, coloca frente a frente o Grupo Enzo (geração Z) e o Grupo Raiz (millennials) em uma espécie de gincana semanal. "Gerações consomem o mesmo conteúdo de formas diferentes. A ideia é misturar isso", explicou João.

Filho de Faustão, João não esconde o orgulho da herança familiar. "Não quero ser o apresentador João Silva. Quero ser o apresentador João Silva, filho do Faustão", disse. "É maravilhoso crescer ouvindo as pessoas elogiarem o trabalho dele. Amo o termo nepobaby", avalia.

Ainda assim, ele faz questão de pontuar as diferenças entre eles: "Temos personalidades distintas. Eu não nasci com o maior talento do mundo, mas fui trabalhando, estudando", conta.

A decisão de manter o nome Programa do João, mesmo com a mudança de emissora, também reflete esse desejo de simplicidade e identificação popular. "Meu nome já é João Silva, deve ser o mais comum do Brasil", brincou. "Muitos programas com nomes elaborados acabam sendo lembrados como 'o programa de tal apresentador'."

Além da audiência tradicional, a expectativa é a de que o conteúdo também tenha boa performance online. "Importa o ibope, mas também os cortes, os comentários, as matérias", disse. O programa não terá plateia nesse início e estreia com a participação de Neymar. Ele negou que o pai participará desse primeiro programa.

A nova atração vai ao ar logo após o Sabadou com Virginia Fonseca. João se diz contente por integrar a programação na sequência da influenciadora e descreve a combinação como uma "dobradinha de sucesso". Para o apresentador, a escolha sinaliza a tentativa do SBT de renovar o sábado com uma pegada mais jovem.

