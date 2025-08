Luana Piovani diz que é 'obcecada' por homens e não tem a menor condição de ficar com os feios

© <p>AgNews/Leo Franco </p>

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Solteira desde o ano passado, Luana Piovani, 48, ainda acredita no amor. Diz que não procura um homem perfeito, mas alguém que esteja disposto a evoluir. Mãe de três filhos -Dom, Liz e Bem-, ela não faz rodeios quando o assunto é a vida a dois: "Eu leio, pesquiso, observo, analiso. Não acredito na instituição do casamento. Não acredito que exista amor para sempre, esse bordado do amor romântico."

Mesmo com essa visão crítica, Luana reconhece que ainda não se vê em um relacionamento aberto. "Fui criada em escolas católicas, mesmo sendo evangélica. Eu não conseguiria estar com alguém imaginando que ele poderia estar com outra. Eu gosto da sedução, do jogo. O meu problema é que eu perco a libido/interesse depois desse começo", explica.

Apesar da perda da libido com o tempo, Luana admite sua atração por homens, em entrevista ao podcast de Giovana Fagundes. "Sou obcecada pelo produto, me dá água na boca de pensar, mas que raça ruim", brincou a atriz, que reforçou que aparência e iniciativa são fundamentais. "Não tem a menor condição de ficar com homem feio. Mas homem tem que ter iniciativa", completou.

Ela também falou sobre fazer comédia e sobre sua experiência com o stand-up comedy no espetáculo "Cantos da Lua". "A vida é uma gargalhada na cara da gente. Eu faço teatro desde que comecei e tenho uma enorme reverência pelos palcos. Me lembro de ter visto o começo do stand-up e falava que não entendia. Para mim, era uma conversa de bar", conta, aos risos. "Cuspi pra cima. Vivi uma infinidade de vidas em cinco anos aqui em Portugal e me deu vontade de ir para os palcos dividir as minhas experiências. Conto loucuras."