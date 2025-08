Lindsay Lohan revela o motivo de ter escolhido se mudar para Dubai

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lindsay Lohan revelou que o desejo por uma vida mais tranquila e reservada foi o que a motivou a deixar Hollywood para viver em Dubai. Em entrevista ao programa Live with Kelly and Mark, a atriz de "Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda" disse que buscava mais privacidade e segurança para criar o filho, Luai, de 2 anos, longe dos holofotes e da pressão da mídia.

"É bem distante de Hollywood e eu vivo uma vida muito normal", afirmou. "Não tem aquela preocupação de 'não posso comer nesse lugar porque alguém pode tirar uma foto do meu filho'. E é só isso, eu me sinto muito segura."

Ela explicou que a atuação de paparazzis é considerada ilegal nos Emirados Árabes Unidos. "Você não pode tirar uma foto de alguém em um restaurante, por exemplo. É preciso pedir autorização", contou.

A atriz também disse que sentia a necessidade de se afastar da indústria do entretenimento após anos sendo perseguida pela imprensa sensacionalista, que muitas vezes dava mais destaque à sua vida pessoal do que à sua carreira.

Ela se mudou para Dubai em 2014. Hoje, ela é casada com o empresário Bader Shammas e evita expor o filho nas redes sociais.

Lindsay Lohan está de volta às telonas com "Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda", continuação de "Sexta-Feira Muito Louca", de 2003. O novo filme tem estreia prevista no Brasil para o dia 7 de agosto.