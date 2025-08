Bella Campos vira fenômeno ao dar voz a Maria de Fátima dentro e fora das telas

© Divulgação

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Protagonista do remake de 'Vale Tudo', Bella Campos,27, está aproveitando o bom momento de sua ainda curta -e intensa- carreira artística. Com apenas três anos de trajetória, a atriz comemora a repercussão de sua interpretação de Maria de Fátima, uma das vilãs mais icônicas da teledramaturgia. Mesmo assim, ela mantém os pés no chão, especialmente após ter enfrentado críticas antes mesmo da estreia da novela no final de março, na Globo.

"Os desafios sempre fizeram parte da minha vida. Transformar minhas dores em força é algo que aprendi desde muito cedo, e foi assim que me conectei com a arte", conta Bella, que dá vida à ambiciosa filha de Raquel Accioli (Taís Araujo).

Vilã e influenciadora -diga-se de passagem, de enorme sucesso-, Maria de Fátima chegou a ganhar uma entrevista fictícia na revista Glamour, como se fosse uma celebridade real. A atriz, claro, se divertiu com a ideia. "Interpretar a Fátima tem sido uma experiência incrível, porque é algo que antes só acontecia nas ruas, com as atrizes que faziam vilãs. Hoje, acontece nas redes sociais, e eu recebo essa interação de uma forma muito divertida no perfil dela", observou.

Na entrevista encenada, com respostas escritas pela autora Manuela Dias, a personagem relembra uma infância "maravilhosa" em Foz do Iguaçu (PR), revela como conheceu Afonso Roitman e ainda elege a sogra como um exemplo a ser seguido. "Acho a Odete uma fada sensata! Uma mulher poderosa, à frente do seu tempo, chique, livre e dona do próprio corpo. Quem não quer ser assim?", dispara a personagem.

E a entrevista de Fátima não parou por aí. Ela deu também a sua opinião sobre o feminismo. "Acho que as mulheres têm que lutar pelos seus direitos. Mas, ao mesmo tempo, não quero ter o compromisso de levantar nenhuma bandeira, porque tenho os meus sonhos românticos", afirmou a influenciadora que ainda respondeu sobre o futuro. "Me vejo com a minha marca de produtos de beleza, roupas, sapatos... Oferecer o meu lifestyle para os meus Fatymores é o que norteia a minha vida."