MC Poze é denunciado por tortura e extorsão e Promotoria pede prisão

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o cantor Marlon Brendon Coelho, conhecido como MC Poze do Rodo, e outras nove pessoas pelos crimes de tortura e extorsão mediante sequestro do ex-empresário Renato Medeiros, em 2023. A promotoria pediu a prisão preventiva para Poze e mais seis envolvidos.

Segundo a denúncia, Poze e o restante do grupo teriam agido de forma coordenada para agredir o empresário e forçá-lo a confessar o suposto furto de uma joia do cantor.

A defesa de Poze nega o crime e considera infundado o pedido de prisão. Segundo o advogado, o cantor tem cumprido todas as medidas cautelares determinadas pela Justiça.

"Desde o início da investigação, tanto o Ministério Público quanto o judiciário entenderam que não havia necessidade de prisão. Medidas cautelares foram impostas e estão sendo rigorosamente cumpridas. Marlon segue respeitando todas as decisões judiciais e provará sua inocência no processo", disse o advogado Fernando Henrique Cardoso Neves.

De acordo com investigações da 42ª DP (Recreio), Renato foi espancado com socos, chutes e uma arma artesanal feita com madeira e pregos, além de ter sido queimado com cigarros acesos. À época, Poze negou qualquer envolvimento e alegou ter sido vítima de furto por parte do seu ex-empresário. Esse crime não foi comprovado.

Ao prestar queixa contra o funkeiro, Renato estava com o braço enfaixado e ferimentos no rosto.

Além desse caso, Poze também é investigado em outro inquérito por apologia ao crime e suposto envolvimento com o tráfico de drogas.