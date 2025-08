Justin Timberlake revela diagnóstico de doença de Lyme

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Justin Timberlake, 44, revelou nesta quinta-feira (31) que foi diagnosticado com a doença de Lyme.

O cantor comemorou o fim de sua turnê nas redes sociais e desabafou para os fãs sobre o diagnóstico. "Entre outras coisas, tenho enfrentado alguns problemas de saúde e fui diagnosticado com a Doença de Lyme", confessou o popstar.

"Não digo isso para sentirem pena de mim, mas para jogar luz sobre o que venho enfrentando nos bastidores", disse Justin Timberlake.

Justin disse que a notícia quase o fez desistir da turnê por atrapalhar o seu desempenho. "Me vi diante de uma decisão pessoal: parar de fazer turnê? Ou continuar e dar um jeito. Decidi que a alegria que a performance me traz supera em muito o estresse momentâneo que meu corpo estava sentindo. E fico muito feliz por continuar".

O QUE É A DOENÇA?

Lyme é causado por uma infecção provocada devido a um tipo de bactéria transmitida por carrapatos. Os sintomas da doença incluem: febre, dores no corpo, cabeça e articulações, problemas neurológicos como meningite, paralisia facial temporária, dormência e fraqueza nos membros. Em casos mais avançados, pode haver inflamação nos olhos, arritmia, hepatite e fadiga intensa.

"Se você já teve essa doença ou conhece alguém que teve, então sabe: viver com isso pode ser implacavelmente debilitante, tanto mental quanto fisicamente", disse Justin.

A doença de Lyme tem cura? Sim. Mas, os pacientes podem sentir alguns sintomas da doença mesmo após curadas. O tratamento é feito com antibióticos orais por até 14 dias. Em casos mais graves ou com sintomas neurológicos, pode ser necessário o uso de antibióticos intravenosos, administrados no hospital.

"Quando recebi o diagnóstico, fiquei chocado, com certeza. Mas, pelo menos, pude entender por que às vezes estava no palco sentindo dores intensas nos nervos ou uma fadiga e mal-estar absurdos", disse Justin.

Outras estrelas como Avril Lavigne, Justin Bieber, Shania Twain, Ben Stiller e Bella Hadid já disseram ter a doença também. Para prevenir a doença de Lyme, é recomendado evitar áreas com carrapatos, usar repelente, roupas claras e fechadas, e checar o corpo e os pets após contato com áreas verdes.