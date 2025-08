Além de Justin Timberlake, doença de Lyme já afetou outros famosos

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após encerrar sua turnê mundial, Justin Timberlake, 44, usou as redes sociais para falar abertamente sobre um problema de saúde que enfrentou durante as apresentações. O cantor norte-americano revelou que descobriu estar com a doença de Lyme, uma infecção bacteriana transmitida por carrapatos e que, segundo ele, provocou dores intensas nos bastidores.

"Tenho lidado com alguns problemas de saúde e fui diagnosticado. Não estou dizendo isso para que tenham pena, mas para explicar o que venho passando. Quem já teve sabe: conviver com isso é desgastante, física e emocionalmente", escreveu Timberlake.

A condição não é inédita no meio artístico. Avril Lavigne enfrentou um período difícil após contrair a infecção em 2014, e Justin Bieber contou, em 2020, que passou anos lidando com os sintomas. Já Bella Hadid precisou pausar a carreira para priorizar o tratamento. Todos eles relataram os efeitos duradouros da doença e os desafios para manter a rotina de trabalho diante das limitações físicas.

Em entrevista à Vogue, a modelo americana Bella Hadid, 28, também contou que acabou sendo contagiada pela Lyme na oitava série. Em abril de 2023, Hadid disse no TikTok que teve uma infecção dentária que levou a complicações de saúde.

O QUE É A DOENÇA DE LYME?

Causada pela bactéria Borrelia burgdorferi, a doença de Lyme é transmitida por carrapatos da espécie Ixodes, também chamados de carrapatos-estrela. Eles se alimentam de sangue e podem infectar tanto humanos quanto animais. Ao picar a pele do hospedeiro, o carrapato cria uma porta de entrada para a bactéria, que entra na corrente sanguínea e se espalha pelo corpo.

Se não tratada rapidamente, a infecção pode evoluir para estágios mais graves, afetando articulações, pele, sistema nervoso e até o coração.

SINTOMAS MAIS COMUNS

Os primeiros sinais da doença geralmente incluem:

- Mancha avermelhada no local da picada (eritema migratório)

- Dores musculares generalizadas

- Fadiga extrema

- Calafrios

- Dores de cabeça e na garganta

- Rigidez no pescoço

Por se assemelharem aos sintomas de outras infecções, a doença pode ser confundida com gripes ou viroses, o que dificulta o diagnóstico precoce.