Ex-cunhada de Zezé Di Camargo diz que cantor a ameaçou após polêmica

O cantor Zezé Di Camargo voltou a ser assunto nas redes sociais nesta semana, após a circulação de vídeos em que aparece em situações polêmicas com fãs. As imagens viralizaram e geraram críticas, inclusive da ex-cunhada do artista, Cleo Loyola, que decidiu se manifestar e fez acusações contra o sertanejo.

A polêmica começou quando foi publicado um vídeo em que Zezé aparece dando um longo abraço em uma fã no camarim após um show. Pouco tempo depois, outro registro passou a circular: nele, o cantor tenta beijar uma moça enquanto ela grava o encontro com o celular, nos bastidores do evento.

Cleo Loyola, que foi casada com Luciana Di Camargo, irmão de Zezé, afirmou que o sertanejo a ligou para fazer ameaças, após ela compartilhar um dos vídeos polêmicos nas redes sociais.

"Ele teve a capacidade de me ligar. Não tenho culpa de você trair a Graciele, nunca foi fiel à mulher nenhuma, não seria a ela. Para que está feio. Não tenho nada a ver com isso não (...) Fui a primeira a colocar o vídeo de Zezé querendo beijar a moça. Muita gente me manda muita coisa pelas redes sociais. Ele vem dizer que se eu não parar, ele vai me processar. Parar com o quê? Quem tentou beijar ela foi você. Está bem claro a traição. Traiu ou não traiu a Graciele. Claro que sim. O cara está caindo de bêbado, alcoólatra de primeira categoria. Preserve sua saúde Zezé, vai acabar igual seu pai", disse Cleo.

As imagens começaram a repercutir na última quinta-feira (31), em vídeo onde o cantor supostamente tenta beijar fã:







Em um outro vídeo, gravado ainda em maio, também voltou à tona. Nele, Zezé é flagrado observando atentamente uma fã dentro de seu camarim, comportamento que novamente dividiu opiniões entre os internautas.

Em uma das gravações, a jovem Izadora Vidar compartilhou o momento em que é olhada pelo cantor. "Quando o seu ídolo te olha como se a estrela fosse você", escreveu na legenda. Já Julyenne Ribeiro, estudante de Medicina de Minas Gerais, contou que foi chamada pessoalmente por Zezé após o show em Inhapim, no último fim de semana. “Ele mandou o segurança me chamar”, afirmou.

A situação gerou reações de fãs nas redes sociais. “Só chamou ela porque é bonita”, comentou um internauta. “Sou fã, vou a vários shows e nunca fui chamada”, escreveu outra. “Enquanto isso, Graciele Lacerda está em casa cuidando da filha deles”, disse uma terceira. “O moço segue na ativa, e a atual vendo o início de tudo se repetindo, só que com outra”, opinou mais um.

