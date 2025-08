Adepto do poliamor, Gominho hoje ama modelo que viu 'na rua'

© Reprodução

O apresentador Gominho confirmou que está vivendo um affair com o modelo Hélyo Felipe, participante do reality show "Terceira Metade", exibido pelo Globoplay e apresentado por Deborah Secco. A informação foi revelada pelo próprio Gominho nas redes sociais, após rumores sobre a proximidade entre os dois ganharem força entre os seguidores.

O assunto veio à tona no X (antigo Twitter), onde um internauta questionou a relação entre Gominho e Hélyo, depois de os dois serem vistos juntos em uma viagem para Itatiaia, no interior do Rio de Janeiro. Eles compartilharam registros em trilhas e cachoeiras, o que gerou especulações entre os fãs.

"E o Gominho com o Hélyo Felipe, do 'Terceira Metade'? Amizade ou affair?", perguntou um seguidor.

Em resposta, Gominho explicou a conexão entre os dois. "A gente se ama! A gente sempre questiona que onda é essa que a gente tem, que engloba tudo isso! Um sentimento de amizade com plus infinitos de afetos e coisuxas! A gente se encontrou na rua e tá vivendo a vida bem! É meio isso!", escreveu o apresentador.

Hélyo Felipe tem 25 anos e participou do reality "Terceira Metade", que acompanha a rotina de trios amorosos. Ele se define como pansexual — termo utilizado por pessoas que sentem atração afetiva e/ou sexual por indivíduos independentemente do gênero ou identidade de gênero.

Atualmente à frente do programa "TVZ", exibido pelo canal Multishow, Gominho tem se destacado também pela mudança no estilo de vida. Melhor amigo da cantora Preta Gil, o apresentador passou por uma transformação física significativa nos últimos meses. Ele perdeu cerca de 50 quilos após adotar novos hábitos e contar com o apoio de medicamentos voltados para o controle da compulsão alimentar.

A relação com Hélyo, que começou de maneira despretensiosa, agora se torna pública com a declaração nas redes sociais. Os dois têm compartilhado momentos juntos, sem esconder o carinho mútuo, o que tem gerado apoio entre os seguidores.

O reality "Terceira Metade" estreou recentemente no Globoplay e tem como proposta mostrar a dinâmica de relacionamentos entre três pessoas, desafiando padrões tradicionais e apresentando histórias de trios que convivem em arranjos afetivos alternativos. A presença de Hélyo Felipe no programa chamou atenção não só pela estética, mas também pela forma como aborda questões ligadas à sexualidade e afetividade.

A interação entre Gominho e Hélyo nas redes sociais tem sido constante, reforçando a ideia de que a relação vai além da amizade. A resposta de Gominho, embora em tom descontraído, deixou claro que há uma conexão afetiva mais profunda entre eles.

