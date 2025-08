Casal de influenciadores lamenta morte da filha de 3 anos em piscina

© Reprodução / Instagram

O influenciador digital Renato Tsukasa, conhecido nas redes sociais como Fanho RP, anunciou na noite da última quinta-feira (31) a morte de sua filha caçula, Giullia, de apenas 3 anos. A tragédia ocorreu enquanto ele trabalhava em casa, em São Paulo. Segundo o relato do criador de conteúdo, a criança teria conseguido pular a grade de proteção da piscina da residência e se afogou.

Renato utilizou as redes sociais nesta sexta-feira (1º) para comunicar a perda e compartilhar detalhes do acidente. “Minha filhinha faleceu hoje. Infelizmente, ela pulou a grade que cerca a piscina enquanto eu trabalhava. Minha sogra não viu o momento em que ela pulou”, contou o influenciador em publicação nos Stories. “Quando ela viu a Giulia na piscina, ela gritou, e eu corri para lá. Quando cheguei, ela já estava desmaiada. Tentei reanimar, mas não consegui. Levamos ao hospital, e fizeram de tudo, mas não conseguiram tirar ela da parada cardíaca devido ao afogamento”, lamentou.

Além de Giullia, Renato também é pai de Gustavo e Pedro. Ele agradeceu o apoio dos mais de 67 mil seguidores nas redes e informou sobre o velório da filha, que teve início ao meio-dia desta sexta, com término previsto para as 17h. “Obrigado a todos que estão mandando mensagem de carinho e conforto! Não consigo ler todos nesse momento, mas agradeço do fundo do meu coração”, escreveu o influenciador.

Juliana Ramos, esposa de Renato e também gamer, utilizou seus perfis para homenagear a filha. Ela publicou um trecho de uma live realizada no dia do acidente, em que o marido aparece conversando com Giullia. No vídeo, a menina sorri para a câmera enquanto é acariciada pelo pai. “Os últimos momentos hoje… Por que, Deus? Por que não me levou no seu lugar? Como a mãe vive sem você?”, escreveu Juliana, emocionada.

Em outra publicação, a mãe compartilhou imagens de um urso de pelúcia que pertencia à filha, usado como forma de consolo. “Mamãe abriu os olhos esperando que tudo fosse um pesadelo e você tivesse aqui na cama conosco como sempre, mas tudo o que encontrei foi sua bonequinha ali do lado me esperando”, escreveu.

Juliana também descreveu o carinho que Giullia tinha pela boneca, que a acompanhava desde o primeiro mês de vida. “A bonequinha que você carregava com você desde seu primeiro mês de vida. O seu bem mais querido, aquilo que te trazia conforto nos momentos que você tava chorosa e com sono. Nos seus últimos dias você me ensinou a brincar com ela, eu com uma mãozinha e você com a outra… Hoje papai e mamãe compartilham ela em busca do mesmo conforto que ela te dava”, finalizou.

