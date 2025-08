Alcione diz que fará 'macumbinha para Trump' e defende Alexandre de Moraes

© Getty

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No programa É de Casa (Globo) deste sábado (2), a cantora Alcione, 77, resolveu pegar o microfone para mandar uma mensagem a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

Fã declarada do ministro do STF Alexandre de Moraes, disse que o mandatário americano precisa "deixar o Brasil em paz".

"Ele precisa deixar o Brasil em paz, larga o Alexandre de Moraes, nosso ministro maravilhoso. Quando sair daqui, vou fazer uma macumbinha para o Trump", disse.

Trump assinou na última quarta-feira (30) decreto que implementa uma tarifa adicional de 40% sobre os produtos importados do Brasil, elevando o valor total da sobretaxa para 50% -considerando os 10% anunciados em abril. As taxas entrarão em vigor em alguns dias.

O decreto tem uma lista com quase 700 exceções, que livram 43% do valor de itens brasileiros exportados para os Estados Unidos, segundo levantamento feito pela Folha de S.Paulo. Ficarão isentos do tarifaço, por exemplo, derivados de petróleo, ferro-gusa, produtos de aviação civil e suco de laranja. Por outro lado, carnes, café e pescado não escaparam.

O decreto que implementa as tarifas cita o nome de Jair Bolsonaro (PL) e diz que o ex-presidente - réu no STF (Supremo Tribunal Federal) em processo que apura trama golpista em 2022- sofre perseguição da Justiça brasileira.