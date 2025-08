Comediante compra casa onde fica a boneca Anabelle

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O comediante americano Matt RIfe e o youtuber Elton Castee compraram a casa dos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, inspiração para os filmes da franquia "Invocação do Mal". Acoplado à casa está o Museu do Oculto, no qual fica a famosa boneca Anabelle.

Rife e Castee são donos da propriedade pelos próximos cinco anos. Os dois afirmam que compraram a casa, pois são "obcecados pelo paranormal", com Matt Rife dizendo que os filmes de "Invocação do Mal" são seus filmes de terror favoritos.

"Estou incrivelmente honrado de ser dono de uma das propriedades mais famosas na história do paranormal. Ed e Lorraine Warren trouxeram demonologia e o paranormal para o mainstream e estão envolvidos em algumas das melhores histórias de lugares mal-assombrados", disse Matt Rife.

Eles planejam abrir a casa para as pessoas passarem a noite. "Queremos abrir a casa para as pessoas passarem a noite e também fazer tours no museu para que você também possa experienciar e aprender sobre toda história assombrada desse lugar".

Investigador paranormal já morreu em turnê com boneca Anabelle. No mês passado, o investigador paranormal Dan Rivera morreu, aos 54, de causas misteriosas, enquanto estava na turnê Devils on the Run, em que usa a boneca mal-assombrada Anabelle.