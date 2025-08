Alceu Valença tem mala extraviada e faz apelo: 'Figurino de artista não se compra em loja'

© Nathalia Torres

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alceu Valença disse ter tido sua bagagem extraviada em voo da companhia aérea Latam para São José do Rio Preto, SP, onde se apresenta neste sábado (2). Na bagagem estava seu figurino completo, incluindo chapéu, jaqueta, calça e sapatos, além de roupas pessoais da equipe.

Em publicação nas redes sociais, o cantor criticou a empresa. "A Latam resolveu brincar de esconde-esconde com a mala do Alceu", escreveu. Segundo o post, os pertences estavam desaparecidos há pelo menos quatro horas.

Valença expressou sua insatisfação com a perda de seu objeto de trabalho: "Figurino de artista não se compra em prateleira de loja".

A equipe ironizou a situação: "Vamos ver se aqui no Instagram a @latambrasil aparece mais rápido do que na esteira de bagagens."

A Latam respondeu o cantor em comentário do post e pediu para que ele enviasse suas informações: "Já estamos cientes do seu caso e solicitando ajuda com o extravio da sua bagagem para equipe responsável". "Estamos aqui para auxiliar no que for possível", escreveu a companhia aérea.

Nos comentários, fãs se divertiram com a situação. "Cante para mala: "Tu vens, tu vens...", escreveu um usuário. "Ainda bem que ele canta de corpo e Alma", comentou mais um.

