Harry saiu no soco com o tio, o príncipe André? Um deles já reagiu

Teria o príncipe Harry andado à pancada com o tio, o príncipe André? Esta é uma das revelações feitas no novo livro 'Entitled: The Rise and Fall of the House of York'.

Segundo Andrew Lownie, autor do livro, Harry teria tido uma "discussão acalorada" com o príncipe André em 2013, motivada por coisas que o irmão do rei Charles III andava dizendo "por trás das costas" do sobrinho.

A troca de argumentos foi de tal forma intensa que Harry teria agredido o tio "a socos", deixando-o inclusive com o nariz sangrando.

O mesmo livro também afirma que André teria questionado Harry sobre seu relacionamento com Meghan Markle, acusando a ex-atriz de ser “oportunista” e sugerindo que o casamento não duraria muito.

Diante dessas revelações polêmicas, o duque de Sussex respondeu por meio de um representante:

“Posso confirmar que nada disso aconteceu. O príncipe Harry e o príncipe Andrew nunca se agrediram, e o príncipe Andrew jamais fez esses comentários sobre a duquesa de Sussex para o príncipe Harry”, afirmou em declaração à revista People.

Segundo Andrew Lownie, as tensões entre o príncipe Andrew e os sobrinhos — tanto Harry quanto William, seu irmão mais velho — têm sido evidentes ao longo dos anos.

O jornal britânico Daily Mail, com base em trechos do livro aos quais teve acesso, publicou que o príncipe William tem feito de tudo para tirar Andrew da Royal Lodge, residência oficial da família real localizada em Windsor, onde ele vive. Além disso, sempre demonstrou desprezo tanto por Andrew quanto por Sarah Ferguson, duquesa de York, com quem o príncipe ainda divide a casa (apesar do divórcio em 1992).

O livro retrata Andrew como uma figura controversa, relembrando sua ligação com Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais. Devido a essa associação, o príncipe foi afastado dos compromissos oficiais da realeza, sob intenso escrutínio público e após sofrer danos significativos em sua reputação. Ele também perdeu o direito à segurança pessoal custeada pelo Estado.



A mais recente vitória do príncipe Andrew, após exigência de Charles III

Além do príncipe William, o rei Charles III também queria que Andrew deixasse a Royal Lodge, alegando que os custos de manutenção da propriedade eram altos demais e não se justificavam mais, já que o irmão não desempenha mais funções oficiais na monarquia — a chamada "Firma".

No entanto, Andrew se recusou a sair da casa onde sempre viveu, alegando que tem um contrato de arrendamento de 75 anos e recursos financeiros suficientes para arcar com os altos custos de manutenção.