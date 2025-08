Marido ator de Thalita Carauta posta sem camisa após transição

© Reprodução / Instagram

O ator Tay O’hanna chamou a atenção nas redes sociais neste sábado (27) ao compartilhar uma foto sem camisa. Na imagem, ele aparece sorridente e exibe a barriga trincada. A publicação rendeu uma série de elogios dos seguidores, como "Lindo!", "Gato!" e "Chiquérrimo!".

Aos 30 anos, Tay vive um processo de transformação pessoal e profissional. Em 2024, ele deu início à sua transição de gênero, iniciando a terapia hormonal para desenvolver características masculinas. O ator se identifica como uma pessoa transgênera e não-binária, e já falou abertamente, em entrevistas, sobre as mudanças e o processo de autodescoberta que vem atravessando.

Tay é casado com a atriz Thalita Carauta, de 42 anos, conhecida por trabalhos na televisão e no teatro. Os dois estão juntos desde 2022 e costumam compartilhar momentos do relacionamento com os fãs nas redes sociais. Recentemente, Tay esteve em cartaz com o musical “Na Palma da Mão”, que retrata a trajetória da cantora e compositora Leci Brandão.

Em suas falas públicas, Tay costuma destacar a importância da visibilidade trans e da liberdade para viver a própria identidade. A imagem compartilhada neste sábado é também reflexo desse momento de afirmação, em que o ator vem celebrando os resultados do processo de transição e o reconhecimento de sua identidade.

Para entender melhor, uma pessoa trans é aquela que não se identifica com o gênero atribuído ao nascer. Por exemplo, alguém que nasceu com corpo de menino, mas se identifica como mulher, é considerada uma mulher trans.

Já o termo não-binário é usado por pessoas que não se identificam totalmente como homem nem como mulher. Podem se perceber entre os dois gêneros, fora deles ou com variações ao longo do tempo. Ou seja, não seguem o modelo tradicional de gênero binário, que considera apenas as categorias masculino e feminino.

Tay O’hanna tem se destacado não apenas pelo talento nos palcos, mas também por se posicionar de forma aberta sobre temas como identidade de gênero e representatividade. Sua presença nas redes sociais é marcada por postagens que dialogam com o público LGBTQIA+ e por mensagens de autoestima e orgulho.

A resposta positiva dos seguidores à postagem mais recente confirma esse apoio. Além dos elogios à aparência física, muitos comentários celebram a coragem e a autenticidade do ator. A imagem, simples e espontânea, representa muito mais do que estética: é uma afirmação de identidade, visibilidade e liberdade de ser.

Desde que tornou pública sua transição, Tay vem recebendo apoio de fãs, colegas de profissão e de sua companheira, Thalita Carauta.

