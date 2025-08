Apontada como affair de Virginia, Duda Freire recebe buquê de flores

© Reprodução / Instagram

Na noite da última sexta-feira, a influenciadora Duda Freire foi surpreendida ao receber um buquê de flores em casa. A jovem, que recentemente passou a ser apontada como possível novo affair de Virginia Fonseca, contou em suas redes sociais que foi avisada pelo porteiro sobre a entrega inusitada.

“Do nada. Estou sem entender. Acho que ele ligou no apartamento errado”, escreveu Duda, ainda dentro do elevador, enquanto descia para verificar o presente. Minutos depois, ela voltou a postar, já com o buquê nas mãos — um arranjo de rosas vermelhas de grandes proporções. “Amigas, não estava preparada”, disse, ao publicar uma selfie com as flores.

Horas após o ocorrido, a influenciadora comentou sobre o presente e a curiosidade de suas seguidoras, mas preferiu manter o mistério sobre quem teria enviado o buquê. “Nunca vi um tanto de mulher curiosa igual aqui. Não julgo porque sou igual. As flores realmente eram para mim. Achei até que tinha vindo por engano porque não estava mesmo esperando. Nunca tinha visto um buquê tão grande. Mal estava dando conta de segurar. Mas eu amei”, escreveu ela.

Duda Freire e Virginia Fonseca são amigas próximas e passaram a ser alvo de especulações após ambas terminarem seus relacionamentos. Virginia anunciou o fim de seu casamento com o cantor Zé Felipe, enquanto Duda terminou com João Victor, melhor amigo do sertanejo. As separações ocorreram na mesma época e, pouco depois, as duas viajaram juntas para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, o que alimentou rumores entre fãs e seguidores.

Zé Felipe abre processo contra Virginia e pede divisão de bens milionária No processo, ele solicita a divisão dos bens acumulados durante o casamento e requer uma investigação detalhada do patrimônio registrado em nome da ex-companheira. A ação tem como valor de causa aproximadamente R$ 200 milhões. Zé Felipe também solicita o bloqueio de metade desse montante. Guilherme Bernardo | 13:52 - 31/07/2025

Apesar das especulações, ambas já negaram publicamente que estejam vivendo um romance. Com a repercussão, Duda passou a ser mais procurada nas redes sociais. Aos 19 anos, Maria Eduarda Freire é natural de Goiânia, cidade onde Virginia também reside desde o início de seu relacionamento com Zé Felipe. Duda começou a trabalhar com internet aos 15 anos e hoje acumula mais de 1,5 milhão de seguidores no TikTok e mais de 1 milhão no Instagram.

Seu conteúdo inclui vídeos de dança, moda, beleza, treinos e viagens — muitas delas feitas ao lado de Virginia e Zé Felipe, enquanto ela ainda namorava João Victor. A amizade entre as duas se estreitou justamente por conta da relação entre seus então parceiros. No último aniversário de Duda, Virginia a presenteou com uma bolsa e um óculos de sol da marca Prada, avaliados em cerca de R$ 15 mil.

Entre as preferências de Duda estão dormir, assistir a séries em plataformas de streaming, treinar diariamente, fazer compras, festas e viajar. Já entre o que menos aprecia estão cozinhar e ler. “Gostava, mas o meu TDAH não permite”, revelou.

O envio das flores, embora envolto em mistério, acabou alimentando ainda mais a curiosidade dos seguidores sobre a vida pessoal da influenciadora.

Leia Também: Homem que deu 61 socos em namorada diz que foi agredido em cela