Morre ex-ator global, Mauricio Silveira, após retirada de tumor

O ator Mauricio Silveira, conhecido por sua participação em diversas produções da TV Globo, faleceu no último sábado (2), aos 47 anos. A informação foi confirmada pela família na manhã deste domingo (3), por meio de publicações nas redes sociais do artista.

Mauricio estava internado e em coma induzido após ter sido submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino. Segundo os familiares, ele apresentava um quadro de infecção na região abdominal e passou por novos procedimentos médicos antes de sua morte.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Mauricio da Silveira Ferreira", escreveu a família na nota de falecimento publicada nas redes sociais. O velório foi realizado neste domingo, na Capela 6 do Cemitério Jardim da Saudade Sulacap, no Rio de Janeiro, das 9h às 11h. A publicação incluiu ainda uma citação do próprio artista: "Às vezes, um simples sorriso ilumina tudo. Existem almas que brilham".

Mauricio Silveira teve passagens marcantes por novelas como Insensato Coração, Faça Sua História e Cobras & Lagartos, além de outros trabalhos na televisão. Ao longo da carreira, conquistou fãs e amigos que, neste domingo, se manifestaram nas redes sociais lamentando sua partida.

"Que vazio que você deixará, irmão. Tinha muita vida pela frente, muito novo ainda", escreveu um dos internautas. Outros prestaram homenagens lembrando o impacto que o ator teve em suas vidas. "Meus sentimentos. Descanse em paz, guerreiro. Sentiremos saudades", comentou um seguidor. "Obrigado, Mauricio Silveira, pelos motivacionais, me ajudaram muito, que Deus o tenha de braços abertos", publicou outro admirador.

Antes da confirmação do falecimento, amigos e familiares do ator organizaram uma corrente de fé nas redes sociais, na tarde de sábado (2), na tentativa de mobilizar apoio espiritual e emocional para a recuperação do artista. Na postagem, foi detalhado o estado de saúde de Mauricio: ele estava entubado, respirando por aparelhos, e em estado grave.

"Seu quadro ainda é grave, com infecção na região abdominal. No dia 31/07, ele passou por mais um procedimento cirúrgico, que exigiu transfusão de sangue. Ele se encontra em vigilância pós-operatória no CTI", informou a família na ocasião. Na mesma publicação, foi feito um apelo por doações de sangue, uma tentativa de reunir suporte para o tratamento.

A morte de Mauricio Silveira causou grande comoção entre colegas de profissão, seguidores e amigos próximos.

