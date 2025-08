Fran Gil e namorada, a ex-BBB Alane, são fotografados em quiosque no Rio

© Thiago Martins / Agnews

Francisco Gil e a namorada, a ex-BBB Alane Dias, foram vistos na noite deste sábado (2) deixando um quiosque em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O casal, que assumiu publicamente o relacionamento em maio deste ano, jantou no local e foi fotografado em clima de intimidade e carinho ao sair do restaurante.

Francisco, de 30 anos, é filho da cantora Preta Gil, que faleceu no último dia 25 de julho, aos 50 anos, vítima de complicações de um câncer. Alane, de 24 anos, tem demonstrado apoio ao namorado durante esse momento delicado. A modelo esteve ao lado de Francisco tanto no velório da artista quanto na Missa de Sétimo Dia, realizada na última semana.

Durante o passeio na noite de sábado, os dois deixaram o quiosque de mãos dadas e seguiram para o estacionamento. Em um gesto carinhoso, Alane foi vista beijando a mão do músico. Antes de entrarem no carro, o casal ainda trocou beijos, reforçando o clima de cumplicidade entre eles.

Os rumores sobre o relacionamento de Francisco e Alane começaram a circular meses antes da confirmação oficial do namoro, em maio. Desde então, os dois passaram a ser vistos com frequência em locais públicos do Rio de Janeiro, onde vivem. A presença constante juntos e a troca de afeto em aparições públicas chamaram a atenção dos fãs.

Francisco Gil é neto de Gilberto Gil e tem uma carreira consolidada na música, sendo conhecido por integrar o grupo Gilsons, formado por ele, seu irmão e seu primo. Antes de se relacionar com Alane, Francisco foi casado com a bailarina Laura Fernandez, com quem tem uma filha, Sol de Maria, de 9 anos.

Alane Dias ganhou destaque nacional ao participar do “Big Brother Brasil” e, desde então, tem investido na carreira de modelo e influenciadora digital. A jovem tem marcado presença em eventos e nas redes sociais, e a aproximação com o filho de Preta Gil aumentou ainda mais a visibilidade da ex-sister.

Desde o início do relacionamento, o casal tem demonstrado sintonia e companheirismo. Alane, em especial, tem sido uma presença constante ao lado de Francisco nos últimos dias, marcados pelo luto da perda da mãe do músico. A jovem foi uma das figuras públicas que prestou apoio à família durante as homenagens a Preta Gil, que enfrentava um tratamento contra o câncer desde 2022.

