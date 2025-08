Jessie J volta às pressas ao hospital após sentir dificuldade para respirar

© Instagram/Jessie J

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ser submetida a uma cirurgia para tratar um câncer de mama em junho, a cantora britânica Jessie J, 37, precisou voltar às pressas ao hospital ao sentir dificuldade em respirar.

Pelas redes sociais, a artista falou sobre os sintomas e pelo que passou nas últimas horas. "Não era o esperado nem o planejado. Eu tinha e ainda tenho sintomas que apontavam para um coágulo sanguíneo no pulmão. Mas não é um coágulo, graças a Deus", começou.

Em outro trecho do relato, afirma que os médicos fizeram vários exames, que acabaram mostrando que há uma infecção ainda desconhecida no organismo da britânica.

"Tenho um pouco de líquido nos pulmões. Estou com dificuldade para respirar, mas recebi alta ontem à noite [sábado, 2] e continuarei a investigação como paciente ambulatorial", explicou.

No mês passado, a intérprete de "Price Tag", "Domino", "Who You Are" e "Bang Bang" compartilhou fotos e vídeos do pós-operatório da cirurgia.

"Esta publicação mostra alguns dos altos e baixos honestos das últimas 48 horas. Sempre vou mostrar as partes boas e difíceis de qualquer jornada que eu enfrentar", escreveu Jessie, que fez questão de agradecer à equipe médica, à família, aos amigos e aos fãs pelo apoio.

