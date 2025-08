Após publicidade machista, fãs descobrem que Sydney Sweeney é eleitora de Trump

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Sydney Sweeney, que recentemente foi protagonista de uma campanha publicitária considerada machista, eugenista e até racista, é eleitora de Donald Trump nos Estados Unidos.

Nas redes sociais, tem viralizado um registro do nome da atriz filiado ao Partido Republicano. O registro pode ser conferido no site oficial do Departamento da Flórida.

Nos Estados Unidos, é normal que eleitores mais fervorosos filiem seus nomes de forma oficial aos partidos. A filiação é do dia 14 de junho de 2024.

Republicanos são favoráveis aos lemas da direita e, neste caso, ao atual presidente, Donald Trump. Já quem prefere a esquerda representa o Partido Democrático no país.

CAMPANHA POLÊMICA

No conteúdo da campanha, disponibilizado tanto no perfil da marca American Eagle quanto no da artista americana, a loja foca o decote dela. Um dos vídeos da campanha sugere que Sydney tem "bons genes", um trocadilho para "bons jeans". Em inglês ambas as palavras têm sons semelhantes.

Com isso, muita gente tem ido à página da marca e da atriz para criticar, sobretudo pelo fato de a empresa promover a nova linha de produtos, criada em parceria com Sweeney, para conscientizar sobre a violência doméstica e arrecadar fundos para as vítimas. Há quem veja as cenas como muito sensuais e desproporcionais.

"Lançar calças jeans com a proposta de combater a violência doméstica e, em seguida, fazer o vídeo da campanha girar completamente em torno dos seios de uma mulher é a decisão de marketing mais absurda e repugnante", disse um seguidor no X. "Extremamente insensível e revoltante", disse outro.

"Além disso, cabelo loiro e olhos azuis sendo apresentados como 'ótimos genes' em meio a tudo isso é uma péssima escolha", escreveu uma seguidora no Instagram.