Dança dos Famosos 2025: Conheça os participantes da edição

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O elenco da Dança dos Famosos 2025 (Globo) é anunciado no programa deste domingo (3) do Domingão com Huck. A cantora Wanessa, o influenciador digital Álvaro, a atriz Duda Santos e o ator David Junior foram os primeiros confirmados.

Além dos novos dançarinos, o programa vai promover o reencontro de participantes das últimas temporadas em quadro especial. Gil do Vigor, Xande de Pilares, Rafa Kalimann, Carla Diaz, Belo, Lucy Alves, Thalita Morete, Lexa, Barbara Reis, Juliano Floss, Klara Castanho, MC Daniel e Samuel de Assis são alguns dos "ex-danças" confirmados.

As últimas campeãs do Dança, Tati Machado (2024), Priscila Fantin (2023) e Vitória Strada (2022), também participam do programa. As três apresentam uma coreografia especial.

Tati, que passou por uma perda de gestação em abril, se emocionou ao ser recebida por Luciano Huck. "Vir aqui hoje, Luciano, é para lembrar quem eu sou! Há três dias a gente tá se reconectando com tudo que a gente viveu, com as sensações e com a alegria de se transformar nesse palco. E não digo profissionalmente, eu digo pessoalmente. Isso aqui, ele muda a gente", disse a apresentadora.