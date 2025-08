© <p>Getty Images</p>

Todos nós temos manias. Algumas são bem peculiares e por vezes temos vergonha de assumir. Com as celebridades não é diferente! Alguns famosos não abrem mão de certos rituais, que podem ser estranhos para muita gente, mas que eles acreditam serem importantes para o equilíbrio mental e se manterem no caminho certo.

Que tal conhecer esses hábitos curiosos (e estranhos)? Na galeria, conheça as manias das estrelas brasileiras e internacionais!