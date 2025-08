Famosos que morreram de ataques cardíacos

© <p>Reuters</p>

Hulk Hogan, o astro do wrestling que se tornou um nome famoso nas décadas de 1980 e 1990, morreu em 24 de julho de 2025, aos 71 anos, devido a um ataque cardíaco, conforme noticiado pela Euronews. A figura querida da cultura pop já havia lutado contra leucemia e fibrilação atrial, uma condição caracterizada por ritmos cardíacos irregulares.

Em homenagem ao também apresentador e ator, o governador da Flórida, Ron DeSantis, anunciou o "Dia do Hulk Hogan", ordenando que bandeiras fossem hasteadas a meio mastro em todos os prédios oficiais do estado. "Ele era um verdadeiro floridiano de corpo e alma", escreveu DeSantis em um comunicado oficial divulgado em 29 de julho.

Um ataque cardíaco é muitas vezes repentino e mortal e pode acabar com uma vida num instante. As celebridades também não estão imunes a uma parada cardíaca. Ao longo dos anos, o mundo do entretenimento perdeu muitas estrelas por causa de problemas no coração. Em alguns casos, um ataque cardíaco talvez não seja tão inesperado, pois muitos já estavam idosos ao falecer. Mas em outras situações, o que é muitas vezes chamado de infarto do miocárdio, nos roubou antes do tempo alguns dos mais queridos cantores, atores de cinema, diretores e até atletas.

