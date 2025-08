BTS grava música inédita de Michael Jackson para álbum póstumo, diz jornal

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo de K-pop BTS gravou uma música inédita que seria lançada por Michael Jackson anos antes de sua morte. A informação é do jornal The Irish Sun.

Segundo a publicação, há ao menos dez músicas que haviam sido compostas para que o Rei do pop lançasse um álbum intitulado "Next Thriller". BTS deu voz a uma delas e deve participar de um disco póstumo do astro.

Todas elas haviam sido criadas para Michael num período de reclusão artística dele na Irlanda, como afirma Paddy Dunning, dono do estúdio Grouse Lodge, onde o cantor morou por cinco meses.

É ele o responsável por chamar artistas para interpretarem as canções do disco que nunca foi lançado.

Conforme Dunning, o espólio de Michael Jackson autorizou formalmente o uso do material inédito, que resultará num disco de dez faixas, além de um documentário que contará a história por trás das composições e do momento íntimo de Michael em 2006.