Fábio Assunção revela assédio sofrido na infância

© <p>TV Globo/Estevam Avellar</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fábio Assunção, 53, revelou pela primeira vez, no Fantástico, um episódio de assédio que sofreu quando tinha apenas oito anos, por parte de um vizinho. O ator fez o relato durante participação no quadro "Pode perguntar", uma roda de conversa com 30 jovens no espectro autista.

Segundo ele, o caso ocorreu em Santos, no litoral de São Paulo. O vizinho o chamou para entrar no apartamento, mostrou revistas e colocou a mão nele.

"Ele pegou e botou a mão e eu saí correndo", disse. "Nunca falei sobre isso porque não acho que dê para comparar os assédios que um homem tem aos assédios que uma mulher tem".

O ator falou também sobre saúde mental e contou que o sucesso precoce na carreira fez com que ele viajasse muito e vivesse sozinho.

"Chegou um momento que entrei em colapso", disse.

Na época, Assunção saiu da novela "Negócio da China" para cuidar da saúde e "colocar a vida em ordem". De acordo com ele, foi o momento mais difícil da carreira.

Outro ponto delicado abordado na conversa foi a distância dos três filhos -João, 22, Ella Felipa, 13, e Alana Ayo, 4. Ele contou que passa períodos de 15 ou 20 dias com os filhos e, depois, precisa ficar longe durante alguns meses, para trabalhar.

O artista acredita, no entanto, que os filhos admiram o trabalho dele e declarou ser feliz com a profissão.

Ao responder à pergunta de uma das jovens, que passou por internações em clínicas psiquiátricas, o ator falou sobre sua própria experiência e revelou ter sentido vergonha. Assunção já foi internado para se recuperar da dependência química.

"Eu também tive as minhas internações. E isso normalmente faz com que a gente sinta vergonha. Só que, pensa bem, quem é que está no mundo que não tenha as suas dores, as suas dificuldades?", questionou.