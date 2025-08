Morre Song Young-kyu, ator sul-coreano de 'Trabalho Extremo', aos 55 anos

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Song Young-kyu, ator sul-coreano de "Trabalho Extremo" (2019) e "A Próxima Aposta" (2022), morreu nesta segunda-feira (4) aos 55 anos. Ele foi encontrado sem vida dentro de um carro estacionado em Yongin, ao sul de Seul.

Segundo a polícia local, o corpo foi descoberto por um conhecido do ator em um estacionamento residencial pela manhã. Não havia indícios de crime e não foi encontrada uma carta de suicídio.

Song estreou em 1994 no musical "Wizard Mureul" e trabalhou em diversas produções do cinema, televisão e teatro pelos próximos 30 anos.

Seu primeiro grande papel foi em "Um Dia Difícil", de 2014 -desde então, virou um ator coadjuvante requisitado, participando de vários k-dramas como "Amor e Casamento" (2014), "Sra. Ma, Nêmesis" (2018), "Parceiros por Justiça" (2018), "A Lenda do Nove Caudas" (2020), "Hiena" (2020), entre outros.

Ele também participou do drama histórico "Hwarang" (2016), onde interpretou o irmão da rainha Ji-soo, que atuou como regente do país durante o século 6. A série também contava com Kim Taehyung -o V de BTS- no elenco.

Em 2019, interpretou Choi, chefe da divisão de antidrogas da polícia em "Trabalho Extremo", longa de comédia e ação policial. O filme levou mais de 10 milhões de espectadores aos cinemas sul-coreanos em apenas duas semanas, faturando cerca de US$ 81 milhões (cerca de R$ 445,8 milhões).

O ator afastou-se do trabalho após se envolver em um acidente automobilístico em junho. Segundo a imprensa sul-coreana, ele dirigia com uma concentração de álcool no sangue alta o suficiente para ter sua carteira de habilitação revogada. Ele saiu da peça "Shakespeare Apaixonado" e teve seu personagem removido ou diminuído em duas séries de k-drama.

A morte reacendeu o debate sobre a indústria do entretenimento do país, marcada por suicídios de astros da música e do cinema -fãs esperam perfeição de celebridades sul-coreanas, que podem ser "canceladas" por qualquer mínimo escândalo.

Song Young-kyu nasceu em 1970 em Yongin. Ele deixa sua esposa e duas filhas.