Gominho comenta boatos sobre herança de Preta Gil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gominho decidiu se manifestar sobre rumores que vêm circulando desde a morte de Preta Gil. Em uma live no domingo (3), o influenciador desmentiu a informação de que teria sido incluído no testamento da cantora e receberia R$ 5 milhões da herança.

"Não tem R$ 5 milhões", enfatizou. "Minha mãe já está até preocupada achando que vou ser sequestrado. A verdade é que, se eu for sequestrado, não tenho nem R$ 1 para dar", disse em tom de brincadeira.

Ele aproveitou a transmissão para esclarecer que não houve nenhum tipo de atrito com os familiares de Preta Gil, como também era especulado nas redes sociais. "Me dou bem com todo mundo", garantiu, rebatendo uma pergunta sobre sua relação com Fran Gil, filho único da cantora. "Comigo não tem essa de não se dar bem. Ou eu não falo com a pessoa, não olho na cara ou eu me dou bem. Comigo não tem meio-termo."

Amigo íntimo de Preta, Gominho acompanhou de perto os últimos anos da artista. Ele se mudou para a casa da cantora e abandonou compromissos profissionais para dar suporte durante o tratamento contra o câncer.

Recentemente, Gominho saiu da casa onde moravam juntos e se mudou para um apartamento alugado no Flamengo, no Rio de Janeiro. Também deixou a Mynd, agência de influenciadores da qual Preta era uma das sócias. As mudanças, segundo ele, foram uma forma de reagir à perda. "Quando acontece algo muito impactante, gosto de mudar tudo", contou. "Preta era minha conselheira. Tudo que eu fazia, eu ouvia ela primeiro. E as loucuras que deixei de fazer foi porque ela me segurava."

O apresentador reforçou que não está à espera de qualquer herança. "Não estou esperando dinheiro de nada", disse.