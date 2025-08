Carolina Dieckmmann fala sobre luto por Preta Gil

© <p>TV Globo/Manoella Mello</p>

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Carolina Dieckmmann, 46, usou as redes sociais nesta segunda-feira (4) para responder perguntas dos seguidores e falou sobre o luto pela morte de sua amiga Preta Gil. A cantora faleceu no dia 20 de julho, aos 50 anos, em decorrência de um câncer, em Nova York, Estados Unidos.

A atriz contou que aprendeu a lidar com a dor da perda após a morte da mãe, Maíra Dieckmann, há seis anos, e descreveu o luto como um processo irregular e imprevisível. "Perdi minha mãe seis anos atrás e, com isso, entendi minha forma de viver o luto. Ele não é linear, não melhora ou piora com o tempo. É como uma onda: tem dias em que você entra em negação e parece lidar melhor, outros em que a dor chega logo ao acordar, pesada, sufocante", explicou.

Em outro momento da conversa, Carolina foi questionada sobre como está seu coração após a morte de Preta, com quem manteve uma amizade profunda por décadas. Ela esteve ao lado da cantora nos últimos dias de vida, nos Estados Unidos, e disse que essa proximidade a ajudou a atravessar o sofrimento com mais serenidade.

"Por incrível que pareça, meu coração está em paz. Estar com ela, dizer 'eu te amo' tantas vezes, segurar sua mão, fazer massagem isso não tira a dor, mas acalma. É como se minha dor tivesse um colo, e esse colo foi preparado por esse amor que a gente construiu", afirmou emocionada.

A atriz encerrou a resposta com uma homenagem à amiga: "A Pretinha me teve nesta vida, mas eu também tive a melhor amiga do mundo. Aprendi muito com ela - a ser amiga, a merecer essa amizade. Isso é para sempre."