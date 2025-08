Plantão da Globo interrompe 'A Viagem' para anunciar prisão domiciliar de Bolsonaro

© Reprodução

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - No início da noite desta segunda-feira (4), a Globo interrompeu sua programação poucos minutos antes das 18h para noticiar uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O plantão extraordinário entrou no ar durante a exibição da novela "A Viagem", no Vale a Pena Ver de Novo, e foi apresentado pela jornalista Ana Luiza Guimarães, logo após uma cena entre Diná (Christiane Torloni) e Dona Maroca (Yara Côrtes). Na sequência, a personagem reclamava de Otávio (Antônio Fagundes): "O vigarista quase acabou com minha noite." Ao que a mãe responde: "Vigarista ele não é, Diná...". A transmissão durou pouco mais de um minuto.

"O ministro do STF Alexandre de Moraes acaba de decretar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes considerou que as condutas desrespeitaram deliberadamente decisões proferidas pela Corte. Nas palavras do ministro, isso demonstra a necessidade e adequação de medidas mais gravosas, de modo a evitar a contínua reiteração delitiva do réu, mesmo diante de medidas cautelares diversas da prisão", anunciou Ana Luiza Guimarães.

Na breve intervenção, a âncora informou que mais detalhes seriam divulgados ao longo da programação, com cobertura completa prevista para a edição do Jornal Nacional.