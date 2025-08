Oruam é transferido para cela coletiva em prisão do Rio, segundo secretaria

© Reprodução

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, 25, passou a compartilhar nesta segunda-feira uma cela com presos vinculados ao Comando Vermelho, no complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro.

A informação foi confirmada pela Seap (Secretaria de Administração Penitenciária), que até então mantinha Oruam em uma cela individual.

A pasta não informou quem são os outros presos e quantos estão dividindo a cela com o rapper, além do motivo da mudança.

Na penitenciária Serrano Neves, conhecida como Bangu 3A, onde está Oruam, há chefes da facção como My Thor, Naldinho, Criam de Belford Roxo e Léo Barrão.

Todos são da mesma geração do tráfico do pai de Oruam, Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, considerado pela polícia líder da facção e detido em presídio federal.

O rapper cumpre prisão preventiva após ter jogado pedras em policiais, na noite de 21 de julho. Com isso, teria facilitado a fuga de um adolescente.

O jovem que estava sendo procurado é apontado pela polícia como um dos maiores roubadores de carro do estado. Oruam também teria cometido crimes como desacato, ameaça e associação ao tráfico, segundo a polícia, na mesma ocasião. No dia 22 de julho, Oruam teve a prisão decretada e se entregou na Cidade da Polícia.

Já no dia 30 de julho, a Polícia Civil concluiu, em outra investigação, que Oruam e um amigo arremessaram pedras de grande porte contra os policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes e, dessa forma, assumiram o risco de matá-los. Após denúncia da Promotoria, a Justiça tornou o rapper réu sob acusação de tentativa de homicídio.

A defesa de Oruam nega. "Mauro não atentou contra a vida de ninguém, e isto será devidamente esclarecido nos autos do processo que trata dos fatos", disse, em nota, o advogado Fernando Henrique Cardoso Neves.