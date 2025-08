Lady Gaga lidera indicações ao VMA 2025

© Samir Hussein/Getty Images for Live Nation

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O VMA (MTV Video Music Awards) divulgou seus indicados para a edição de 2025. Lady Gaga lidera a lista, com 12 indicações, seguida de Bruno Mars e Kendrick Lamar, que concorrem em 11 categorias.

Confira os indicados:



VÍDEO DO ANO

Ariana Grande - "Brighter Days Ahead"

Billie Eilish - "Birds of a Feather"

Kendrick Lamar - "Not Like Us"

Lady Gaga e Bruno Mars - "Die with a Smile"

Rosé e Bruno Mars - "Apt."

Sabrina Carpenter - "Manchild"

The Weeknd, Playboy Carti - "Timeless"

ARTISTA DO ANO

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

MÚSICA DO ANO

Alex Warren - "Ordinary"

Billie Eilish - "Birds of a Feather"

Doechii - "Anxiety"

Ed Sheeran - "Sapphire"

Gracie Abrams - "I Love You, I'm Sorry"

Lady Gaga e Bruno Mars - "Die with a Smile"

Lorde - "What Was That"

Rosé e Bruno Mars - "Apt."

Tate McRae - "Sports Car"

The Weeknd, Playboy Carti - "Timeless"

ARTISTA REVELAÇÃO

Alex Warren

Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

Sombr

The Marías

MELHOR ÁLBUM

Bad Bunny - "Debí Tirar Mais Fotos"

Kendrick Lamar - "GNX"

Lady Gaga - "Mayhem"

Morgan Wallen - "I'm the Problem"

Sabrina Carpenter - "Short n' Sweet"

The Weeknd - "Hurry Up Tomorrow"

MELHOR ARTISTA POP

Ariana Grande

Charli xcx

Justin Bieber

Lorde

Miley Cyrus

Sabrina Carpenter

Tate McRae

PERFORMANCE DO ANO – MTV PUSH

Agosto de 2024 - Shaboozey - "A Bar Song (Tipsy)"

Setembro de 2024 - Ayra Starr - "Last Heartbreak Song"

Outubro de 2024 - Mark Ambor - "Belong Together"

Novembro de 2024 - Lay Bankz - "Graveyard"

Dezembro de 2024 - Dasha - "Bye Bye Bye"

Janeiro de 2025 - Katseye - "Touch"

Fevereiro de 2025 - Jordan Adetunji - "Kehlani"

Março de 2025 - Leon Thomas - "Yes It Is"

Abril de 2025 - Livingston - "Shadow"

Maio de 2025 - Damiano David - "Next Summer" Junho de 2025 - Gigi Perez - "Sailor Song"

Julho de 2025 - Role Model - "Sally, When the Wine Runs Out"

MELHOR LATINO

Bad Bunny - "Baile Inolvidable"

J Balvin - "Rio"

Karol G - "Si Antes Te Hubiera Conocido"

Peso Pluma - "La Patrulla"

Rauw Alejandro & Romeo Santos - "Khé?"

Shakira - "Soltera

MELHOR COLABORAÇÃO

Bailey Zimmerman com Luke Combs - "Backup Plan (Videoclipe Oficial da Stagecoach)"

Kendrick Lamar e SZA - "Luther"

Lady Gaga e Bruno Mars - "Die with a Smile"

Post Malone com Blake Shelton - "Pour Me a Drink"

Rosé e Bruno Mars - "Apt."

Selena Gomez, Benny Blanco - "Sunset Blvd"

MELHOR POP

Alex Warren - "Ordinary"

Ariana Grande - "Brighter Days Ahead"

Ed Sheeran - "Sapphire"

Lady Gaga e Bruno Mars - "Die with a Smile"

Rosé e Bruno Mars - "Apt."

Sabrina Carpenter - "Manchild"

MELHOR HIP-HOP

Doechii - "Anxiety"

Drake - "Nokia"

Eminem com Jelly Roll - "Somebody Save Me"

GloRilla com Sexyy Red - "Whatchu Kno About Me"

Kendrick Lamar - "Not Like Us"

LL Cool J com Eminem - "Murdergram Deux"

Travis Scott - "4X4" - Cactus Jack/Epic Records

MELHOR R&B

Chris Brown - "Residuals"

Leon Thomas e Freddie Gibbs - "Mutt (Remix)"

Mariah Carey - "Type Dangerous"

Partynextdoor - "N o C hill"

Summer Walker - "Heart of a Woman"

SZA - "Drive"

The Weeknd, Playboi Carti - "Timeless"

MELHOR ROCK

Coldplay - "All My Love"

Evanescence - "Afterlife (da série da Netflix 'Devil May Cry')"

Green Day - "One Eyed Bastard"

Lenny Kravitz - "Honey" - Roxie Records

Linkin Park - "The Emptiness Machine"

Twenty One Pilots - "The Contract"

MELHOR K-POP

Aespa - "Whiplash"

Jennie - "Like Jennie"

Jimin - "Who"

Jisoo - "Earthquake"

Lisa ft. Doja Cat & Raye - "Born Again"

Stray Kids - "Chk Chk Boom"

Rosé - "Toxic Till the End"